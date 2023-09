Berlin/Piräus (dpa/bb) – Stevan Jovetic hat nach seinem Abschied von Fußball-Zweitligist Hertha BSC einen neuen Verein gefunden. Der 33 Jahre alte Stürmer schließt sich Olympiakos Piräus an, wie der griechische Erstligist am Dienstag mitteilte. Zu Vertragsdetails machte Piräus keine Angaben. Jovetic hatte seit 2021 insgesamt 40 Pflichtspiele für den Hauptstadtclub absolviert und die Berliner zum Saisonende verlassen. Verletzungen hatten den montenegrinischen Nationalspieler in seiner Zeit in Berlin immer wieder zurückgeworfen.