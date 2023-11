Potsdam (dpa/bb) – Der zur AfD-Fraktion gewechselte frühere Brandenburger Freie-Wähler-Abgeordnete Philip Zeschmann hält die AfD nach eigenen Angaben nicht für rechtsextrem. «Ich habe mich wirklich gefragt: (…) Wo ist da konkret was Extremistisches?», sagte Zeschmann am Dienstag in Potsdam bei einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion. «Das kann ich da nicht erkennen.» Seine Wahrnehmung sei, dass sich in der AfD Leute engagierten und versuchten, Themen zu benennen, die den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennen. Er sehe auch inhaltliche Überschneidungen und nannte die Energie- und Wirtschaftspolitik. Ob er AfD-Mitglied werden will, ließ er offen.

Der bisherige Freie-Wähler-Abgeordnete hatte am Montag seinen Austritt aus der Fraktion angekündigt. Am Dienstag wechselte er zur AfD im Landtag. Die AfD-Fraktion nahm seinen Antrag nach eigenen Angaben einstimmig an. Als Grund für den Rückzug gab Zeschmann an, dass der bisherige Fraktionschef Péter Vida Intrigen veranlasst habe. Vida wirft dagegen Zeschmann vor, er wolle mit dem Wechsel eine bessere Ausgangsposition für die Landtagswahl im September 2024 haben. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.