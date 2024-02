Berlin (dpa) – Diskuswerfer Kristjan Ceh, Weltmeister von 2022, wird am 23. Februar in der Berliner Mercedes-Benz Arena gemeinsam mit Olympiasieger Christoph Harting beim Istaf Indoor antreten. Es ist die Premiere für den 24 Jahre alten Slowenen bei dem Wettbewerb, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Zusammen mit Harting sowie Daniel Jasinski und Henrik Janssen tritt Ceh gegen ein Frauen-Quartett mit der Olympia-Zweiten Kristin Pudenz, Shanice Craft, Julia Harting und der Niederländerin Jorinde van Klinken an.

Beim Istaf Indoor stehen acht Wettbewerbe auf dem Programm: 60 Meter Frauen, 60 Meter Männer, 60 Meter Para Männer, 60 Meter Hürden Frauen, 60 Meter Hürden Männer, Weitsprung Frauen, Stabhochsprung Männer und Diskus.