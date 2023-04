Berlin (dpa/bb) – Die evangelische Landessynode wählt an diesem Wochenende eine neue Spitze der Kirchenverwaltung für die nächsten zehn Jahre. Das Parlament der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat darüber hinaus aktuelle Themen auf dem Tisch, darunter den Klimaschutz. Über einen eingebrachten Antrag für ein Tempolimit für Kirchenmitarbeiter soll aber noch nicht entschieden werden, sondern erst im Herbst.

Inhaltlich beginnt die Synode am Freitagnachmittag (13.00) mit Reden ihres Vorsitzenden, Präses Harald Geywitz, und des Landesbischofs Christian Stäblein. Danach stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Leitung der Kirchenverwaltung vor, also für das Amt des Präsidenten des Konsistoriums. Der Posten setzt die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst voraus. Zur Auswahl stehen Christine Rieffel-Braune, Viola Vogel und Simon Welten. Die Entscheidung fällt erst am Samstag.

Die Landessynode der EKBO hat 108 Mitglieder. Sie wird für jeweils sechs Jahre gewählt und tagt zweimal im Jahr. Der EKBO gehörten Ende 2022 knapp 834.000 Mitglieder an.