Frankfurt (Oder)/Slubice(dpa/bb) – Zahlreiche protestantische Christen aus mehreren Ländern in Mittel- und Osteuropa werden zu einem Internationalen Kirchentag in Frankfurt (Oder) und Slubice erwartet. Unter dem Motto «Nichts kann uns trennen» laden die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) und die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen (EAKiP) zu den Christlichen Begegnungstagen von Freitag (7. Juni) bis Sonntag (9. Juni) in der europäischen Doppelstadt ein. Zu dem Treffen, das etwa alle drei Jahre stattfindet, werden Gäste vor allem aus Polen, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Ungarn, der Ukraine, Österreich und Deutschland erwartet.

«Wir sind dankbar für unsere starke, grenzüberschreitende Verbundenheit, gerade in diesen Zeiten ist sie so wichtig», sagte der Bischof der EKBO, Christian Stäblein. «Wir sprechen unterschiedliche Sprachen – und doch sind wir eins – in der Sprache des Glaubens und des Herzens.» Stäblein wird den Angaben zufolge das Treffen am Freitag um 18.00 Uhr in Frankfurt (Oder) gemeinsam mit Bischof Jerzy Samiec aus Warschau eröffnen.

Die Gäste können in beiden Städten an Podiums- und Diskussionsrunden zum Beispiel zu den Themen Grenzen, geschlechtliche Orientierung sowie den Ukraine-Krieg und die Herausforderungen für die Kirchen teilnehmen. Für Familien gibt es im Kleist Forum in Frankfurt (Oder) das Angebot, Bibelgeschichten mit Lego-Steinen nachzubauen.

Dazu kommt Musik – und zwar von moldauisch-ungarischen Tanzliedern über einen Techno-Gottesdienst bis zum Musical «Distelkinder» um den Einsatz Johann Hinrich Wicherns und Amanda Böhmes für sozial benachteiligte Kinder. Bei der Aktion «Speisung der 4000» soll an einer ein Kilometer langen Tafel vom Marktplatz bis zur Oder-Promenade gemeinsam gegessen werden.