Schönefeld (dpa/bb) – Ein Eurowings-Flugzeug ist am Freitag mit technischen Problemen auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg gelandet. «Das Flugzeug war in Not», sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag. Demnach sei das Fahrwerk vor der Landung manuell ausgefahren worden, nachdem die Automatik nicht funktioniert habe. Der Schaden sei nicht schwerwiegend und das Flugzeug konnte sicher landen, führte der Sprecher aus.

Die 143 Passagiere blieben unverletzt. Das Flugzeug war von Salzburg nach Berlin geflogen. Eine Sprecherin des Flughafens sprach von einer «Sicherheitslandung» gegen 16.30 Uhr.