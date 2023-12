Berlin (dpa) – In Berlin wird am Samstag (ab 19.30 Uhr) der Europäische Filmpreis verliehen. Rund 1000 Gäste werden bei der mehrstündigen Gala erwartet. Die Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten in etlichen Kategorien abstimmen, etwa über den besten europäischen Film. Mehrfach nominiert sind zum Beispiel der Justiz-Thriller «Anatomie eines Falls» über eine Autorin unter Mordverdacht, das Drama «The Zone of Interest» über die Familie des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß und die Tragikomödie «Fallende Blätter».

Chancen auf eine Trophäe als beste Darstellerin hat die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45), die in dieser Kategorie gleich doppelt nominiert ist («Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest»). Zu ihren Konkurrentinnen zählen unter anderem Leonie Benesch aus dem deutschen Drama «Das Lehrerzimmer» und die finnische Schauspielerin Alma Pöysti («Fallende Blätter»). Auch der deutsche Schauspieler Christian Friedel (44) ist für seine Rolle als Höß in «The Zone of Interest» als bester Darsteller nominiert.