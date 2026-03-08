Berlin (dpa/bb) – Zum internationalen Frauentag am 8. März sind in Berlin eine Reihe von Demonstrationen angekündigt. Die größte davon soll gegen 11.30 Uhr am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg starten und zum Roten Rathaus führen, wo Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) seinen Amtssitz hat.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Bündnis mit anderen Gruppen hat zu der Demonstration mit dem Titel «feministisch, solidarisch, gewerkschaftlich» aufgerufen. Angemeldet wurde sie mit 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei der Auftaktkundgebung soll die DGB-Bezirksvorsitzende Katja Karger eine Rede halten.





Demonstration auf dem Fahrrad

Zu den weiteren Veranstaltungen gehört die traditionelle Radfahrt linker und lesbischer Frauengruppen «Purple Ride» mit 2.000 angekündigten Teilnehmerinnen. Start und Endpunkt ist der Mariannenplatz in Kreuzberg.

Am Nachmittag wollen dann linke und linksradikale Gruppen unter dem Titel «Feminism Unlimited» zum Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte ziehen. Dazu sind 3.000 Demonstrantinnen und Demonstranten angemeldet.

Ein weiterer Demonstrationszug mit 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Motto «8. März International» ist am Nachmittag vom Kottbusser Tor in Kreuzberg bis zur Reuterstraße in Neukölln geplant. Zur Teilnahme wird auch von linksradikalen Gruppen aufgerufen, die «Freiheit für Palästina» fordern und von einer «Revolutionären 8. März Demo» sprechen.