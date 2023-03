Potsdam (dpa/bb) – Es bleibt vorerst winterlich in Berlin und Brandenburg: Der Donnerstag startet vielerorts mit leichtem Schneefall. Mitunter wird es frostig und glatt, berichtete der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen. Im Süden geht der Schnee im Laufe des Tages in Regen über. Teils lockert es auf, während es im Norden größtenteils weiter schneit. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad.

In der Nacht zum Freitag bedecken Wolken den Himmel, es kann schneien und regnen. In den nördlichen Regionen herrscht lokale Glättegefahr. Die Temperaturen fallen auf 1 bis -2 Grad. Der Freitag wird stark bewölkt und mitunter regnerisch, bei Temperaturen von 3 Grad in der Uckermark, über 6 Grad in Berlin, bis 11 Grad an der Elster.

In der Nacht zum Samstag wird es durchwachsen und windig. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und -2 Grad. Am Samstag gibt es erneut einen Mix aus Wolken, Regen und Schnee, bei Höchstwerten um 4 Grad und teils böigem Wind.