Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Die Temperaturen gehen in Berlin und Brandenburg am Dienstag ein wenig zurück – es bleibt aber warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 24 Grad, im Westen Brandenburgs zwischen 24 und 27 Grad und in Berlin bei etwa 25 Grad. Tagsüber scheint die Sonne, nur nachmittags und abends ziehen lokal Wolken auf. Regen bleibt aus, nur in der Neißeregion kommt es zu Schauern.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bei wenigen Wolken und 12 bis 8 Grad trocken. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Süden Brandenburgs fällt örtlich Regen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 26 Grad.

Die Nacht zu Donnerstag wird laut DWD bewölkt, im Osten Brandenburgs regnet es vereinzelt. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne ab und zu zwischen den Wolken bei 22 bis 26 Grad. Örtlich fallen Schauer und nachmittags rechnen die Meteorologen mit vereinzelten Gewittern.