Berlin (dpa/bb) – Vom Fahrrad gestoßen und über Asphalt gezogen: Ein 13-Jähriger ist in Berlin-Marzahn von Erwachsenen verletzt worden. Der Junge geriet laut Polizeiangaben am Mittwochabend mit einem Zehnjährigen in einen Streit. Der Zehnjährige soll daraufhin seine Eltern dazugerufen haben.

Demnach versuchten die 29-Jährige und der 34-Jährige zunächst, den Streit verbal zu klären. Als der 13-Jährige wegfahren wollte, habe eine bislang unbekannte Frau den Jungen vom Fahrrad gestoßen. Nach Informationen der Polizei zog der 34-Jährige den 13-Jährigen über den Asphalt. Die 29-Jährige habe den Jungen mit ihren Latschen beworfen und geschlagen.





Zeugen gingen schließlich dazwischen, wie die Polizei mitteilte. Der 13-Jährige wurde laut Polizei am Arm verletzt und ambulant von Rettungskräften behandelt. Ein Fachkommissariat der Polizei führt die weiteren Ermittlungen.