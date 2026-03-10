Berlin (dpa/bb) – Das wenige Wochen alte Schlanklori-Jungtier aus dem Berliner Zoo hat seinen ersten Gesundheitscheck absolviert. Der zierliche Primat mit den riesigen Kulleraugen wiegt 94 Gramm und ist ein Mädchen, wie der Zoo mitteilte. Das Jungtier kam am 29. Dezember 2025 zur Welt.

Schlankloris sind nachtaktive Primaten und kommen aus Südindien und Sri Lanka. Nach Angaben des Zoos werden sie von der Weltnaturschutzunion auf der Roten Liste als potenziell gefährdet gelistet. Die Unterart der Hochland-Schlankloris, die im Berliner Zoo gehalten wird, sei sogar stark gefährdet.





Nachwuchs auch bei den Wickelbären

Von der Tierärztin gründlich untersucht wurde auch ein kleiner Wickelbär, der am 16. Januar im Nachtierhaus geboren wurde. «Beide Jungtiere haben die tierärztliche Kontrolle erfolgreich absolviert», erklärte Zootierärztin Franziska Sutter. Das Wickelbär-Jungtier sei ein Männchen. Mit etwas Glück könnten Besucher den geschickten Kletterer in seinem Gehege sehen.

Wickelbären kommen aus den tropischen Regenwäldern Mittel- und Südamerikas. Ihr Greifschwanz dient als fünfter Arm und mit ihrer langen Zunge essen sie besonders gern Nektar und Früchte, wie der Zoo erklärt.

Das nächste Jungtier wartet übrigens schon auf seinen ersten Arztbesuch: Am 27. Februar sei bei den Großen Bambusratten ein Jungtier geboren worden.