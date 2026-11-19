Berlin (dpa/bb) – Der Zwergotter-Nachwuchs im Tierpark Berlin wächst und gedeiht – gestern stand die erste medizinische Untersuchung inklusive einer Impfung an. Die Tiere sind jetzt gegen Leptospirose, eine potenziell tödlich verlaufende Infektionskrankheit, geimpft, teilte der Tierpark mit.

Bei der Untersuchung der gut zwei Monate alten Tiere wurde auch das Geschlecht festgestellt: Es handelt sich um drei Weibchen und zwei Männchen. Nun könne die Namensfindung losgehen, hieß es vom Tierpark. Außerdem wurden den Tieren Chips eingesetzt.





Zwergotter leben in engen Familienverbänden

Noch immer kuscheln sich die kleinen Zwergotter die meiste Zeit ins warme Nest, wo sie von Mutter Ottilie (5) und Vater Otti (3), aber auch ihren älteren Geschwistern umsorgt werden, so der Tierpark. Zwergotter leben in engen Familienverbänden.

Zu sehen sind die kleinen Zwergotter für Besucher noch nicht. Erst in den kommenden Monaten werden sie anfangen, die Außenanlage zu erkunden. Das dürfte aufregend werden: Sie leben auf der Otterinsel in einer Gemeinschaft mit Schopfmakaken und Sulawesi-Hirschebern, die ebenfalls Nachwuchs haben. Die Otterinsel ist dem natürlichen Lebensraum nachempfunden.

Art ist bedroht

In ihrer natürlichen Heimat in Südostasien geraten die Tiere nach Angaben des Tierparks zunehmend unter Druck, da ihr Lebensraum schwindet und die Belastung der Gewässer die Bestände bedroht. Zwergotter sind die kleinsten aller Otterarten. Sie sind geschickte Jäger und besiedeln dichte Mangroven, Flussläufe und Feuchtgebiete. Auf der Liste der Weltnaturschutzunion IUCN werden sie als gefährdet eingestuft.