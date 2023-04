Berlin (dpa/bb) – Sommerliche Temperaturen lassen zwar noch auf sich warten, dennoch: An diesem Wochenende starten die ersten Sommerbäder in die Saison. Das Sommerbad Olympiastadion öffnet am Samstag und das Sommerbad Kreuzberg am Sonntag, wie die Berliner Bäderbetriebe am Montag mitteilten. Die Bäder Am Insulaner und Neukölln sowie verschiedene Strandbäder eröffnen demnach am 1. Mai. Das Strandbad Wannsee ist bereits seit Karfreitag geöffnet. Weitere Bäder gehen demnach in den kommenden Wochen in Betrieb. Am längsten müssen sich Badegäste in Wilmersdorf und Mariendorf gedulden, wo die Bäder erst am 17. und 18. Juni ihre Tore öffnen.

Das Unternehmen will eigenen Angaben zufolge den Einlass in die Bäder besser organisieren. Badegäste mit Dauer- und Mehrfachkarten sowie Online-Karten sollen an Express-Eingängen direkt in die Bäder gelangen können.