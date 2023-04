Berlin (dpa/bb) – Bei der Berliner S-Bahn fahren kurz vor dem angekündigten Ende des Warnstreiks im Bahnverkehr bereits wieder einzelne Züge. Insbesondere in den Randbezirken seien die Bahnen vereinzelt wieder unterwegs, um die Fahrgäste näher an die Buslinien zur Weiterfahrt zu bringen, sagte eine Sprecherin der S-Bahn am Freitagvormittag. Mit dem Streikende ab 11 Uhr liege der Fokus darauf, «einen stabilen Anlauf im S-Bahnverkehr zu gewährleisten». Gleichwohl dürften die Auswirkungen noch bis in den Nachmittag hinein zu spüren sein.

Die Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind derweil nicht vom Warnstreik betroffen und fahren regulär.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte im Tarifstreit des Eisenbahnsektors für Freitagmorgen und -vormittag zu einem bundesweiten Warnstreik im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen.