Berlin (dpa/bb) – Im Berliner Hauptbahnhof sind die ersten von 35 defekten Rolltreppen den Angaben der Deutschen Bahn zufolge repariert und wieder in Betrieb. Wie viele Anlagen das genau betrifft, blieb offen. Bis Ende kommender Woche sollen aber wieder auf allen Ebenen des Bahnhofs funktionierende Rolltreppen zur Verfügung stehen, so dass Fahrgäste stufenlos im Bahnhof das Stockwerk wechseln können.

Wann alle Rolltreppen wieder repariert sind, ist weiterhin unklar. Die Bahn machte dazu keine Angaben. Die zehn defekten Rolltreppen am Bahnhof Südkreuz sind weiterhin stillgelegt.





Wegen eines Defekts im Getriebe hatte die Bahn vor einigen Wochen an mehreren deutschen Bahnhöfen Dutzende Rolltreppen außer Betrieb genommen, die meisten davon in Berlin. Allein am Hauptbahnhof standen bis zuletzt 35 von 52 Anlagen still. Bundesweit waren 70 von 1.000 Treppen betroffen. Der Hersteller Kone ist derzeit mit den Reparaturen befasst.