Berlin (dpa/bb) – Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat ihre erste Fraktion in einem Berliner Parlament. In der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg gaben drei frühere Linke-Abgeordnete am Montagabend den Austritt aus ihrer bisherigen Fraktion und die Gründung einer BSW-Fraktion bekannt, wie der neue Fraktionschef Norman Wolf am Dienstag der dpa sagte. Zuvor hatten «Berliner Zeitung» und «Tagesspiegel» berichtet. Im Oktober hatten sich Sahra Wagenknecht und ihre Unterstützer von der Linkspartei abgespalten und das BSW gegründet. Die neue Partei lag zuletzt in Wählerumfragen bundesweit bei sechs bis sieben Prozent.