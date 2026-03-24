Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In den nächsten Tagen wird es wechselhafter und kühler in Berlin und Brandenburg. Doch zum Ende der Woche kommt die Sonne zurück, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Dienstag sorgt Hochdruckeinfluss zunächst noch für angenehmes Frühlingswetter: Sonnenschein, eine leichte Brise und Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad.





Ab Mittwoch ziehen nach einem heiteren Start vermehrt Wolken und Regen über die Hauptstadtregion. Die Höchstwerte liegen bei elf bis 14 Grad. Dabei sind laut DWD am Nachmittag auch gewittrige Sturmböen und Graupel möglich. Der sonst böige Wind lässt am Abend leicht nach. In der Nacht rutschen die Werte auf drei bis ein Grad ab.

Zum Ende der Woche bessern sich die Aussichten nur langsam. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken bei kühlen sieben bis neun Grad ab. Vor allem am Nachmittag kann es regnen. In der Nacht zu Freitag wird es mit bis zu minus vier Grad frostig. Sobald die Sonne aufgeht, erwärmt sich die Luft auf sieben bis zehn Grad und die Sonne kehrt zurück.