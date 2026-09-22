Berlin (dpa/bb) – Erst fielen Schüsse, dann flogen Brandsätze in ein Lokal: In einem mutmaßlichen Fall von Erpressung und weiterer Straftaten kommen drei Männer heute (9.30 Uhr) vor das Landgericht Berlin. Die Angeklagten im Alter von 21, 21 und 35 Jahren sollen sich mit weiteren Mittätern zusammengeschlossen haben, um den Inhaber eines Restaurants in Berlin-Neukölln unter Androhung von erheblicher Gewalt zu erpressen.

Laut Ermittlungen soll einer der Angeklagten im Januar 2025 telefonisch von dem Gastwirt die Zahlung von 50.000 Euro verlangt haben. Als der Mann dies abgelehnt habe, sei ihm mit der Zerstörung seines Lokals gedroht worden. Vier Schüsse seien wenige Tage später auf die Gaststätte abgegeben und die Forderung auf 200.000 Euro erhöht worden. Zwei Tage später seien mehrere sogenannte Molotowcocktails in die Gaststätte geworfen worden. Es sei Sachschaden entstanden. Zehn Prozesstage bis 7. Dezember sind geplant.



