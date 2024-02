Berlin (dpa) – Bei den Berlin Volleys herrschte nach der Königsklassen-Pleite gegen den offenbar übermächtigen Gegner Itas Trentino Ernüchterung. «Jeder auf dem Court muss seine Bestleistung gegen einen solchen Gegner abliefern, ansonsten reicht es nicht. Das ist uns nicht gelungen», sagte Kapitän Ruben Schott nach dem deutlichen 0:3 (18:25, 17:25, 17:25) am Mittwochabend.

Im Viertelfinal-Rückspiel in Trient am kommenden Donnerstag bräuchten die Volleys nun ein kleines Wunder. Sie müssten 3:0 oder 3:1 und dann noch einen Entscheidungssatz gewinnen. In der Max-Schmeling-Halle waren 6847 Fans, doch das Weltklasseteam aus Italien ließ sie von Beginn an nicht zum Faktor werden. Die italienischen Weltmeister Alessandro Michieletto, Ricardo Sbertoli und Daniele Lavia zeigten immer wieder ihre Klasse. «Bei Trento sah alles locker aus, was das deutliche Ergebnis heute vor dieser Kulisse noch etwas bitterer macht», sagte Schott.

Zum vierten Mal in Serie erreichte der deutsche Meister die Runde der letzten Acht in der Champions League. Zum vierten Mal in Serie droht das Aus gegen einen Gegner aus der italienischen Liga, die immer noch eine Nummer zu groß scheint. Auch wenn Schott das nicht gelten lassen wollte: «Jeder von uns hat schon auf diesem Level gespielt, ob in der Champions League oder der Nationalmannschaft. Wir haben trotz unserer guten Annahme nicht effizient genug gepunktet.»

Am Samstagabend haben die Berliner in eigener Halle (20.00 Uhr/Dyn) die Chance auf etwas Wiedergutmachung. Einfach ist die Aufgabe aber auch nicht: Der Tabellendritte SVG Lüneburg ist zu Gast und könnte mit einem Sieg auf einen Punkt an den Tabellenführer aus der Hauptstadt heranrücken.