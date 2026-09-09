Planebruch (dpa/bb) – Wie jedes Jahr feiert Brandenburg den Ernteabschluss mit einem großen Fest. Dieses Jahr findet die Feier in Damelang, einem Ortsteil der Gemeinde Planebruch im Landkreis Potsdam-Mittelmark, statt. Worauf können sich die Besucher freuen?

Gespannpflügen und Erntekronen

Das Festwochenende beginnt bereits am Freitagabend und endet erst am Sonntag. Das teilte das Landwirtschaftsministerium mit. «Auf dem Programm stehen die Landesmeisterschaft im Gespannpflügen, die Wahl der schönsten Erntekrone und der Brandenburger Erntehoheit sowie ein Festumzug», hieß es in einer Ministeriumsmitteilung. Eröffnet wird das Traditionsfest von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (beide SPD).





Auf einem Regionalmarkt präsentieren sich über 100 Aussteller und regionale Produzenten. Neben regionalen Produkten, Handwerk, Kultur und Brauchtum werden auch digitale Anwendungen und moderne Technologien aus dem Agrarbereich vorgestellt. «So ist das Smart Farming Lab mit seiner mobilen Scheune vor Ort und gibt Einblicke in den Einsatz von Agrarrobotik und Künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft», schrieb ein Ministeriumssprecher.

Dank für Arbeit der Landwirte

«Nach Monaten voller Arbeit bieten die Erntefeste Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und unseren Landwirtinnen und Landwirten für ihre Arbeit zu danken», sagte Ministerin Mittelstädt. «Sie geben Einblick darin, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt werden. Gleichzeitig zeigt das Brandenburger Dorf- und Erntefest, wie sich Tradition und Fortschritt verbinden.»

Das Brandenburger Dorf- und Erntefest wurde laut Landwirtschaftsministerium 2004 erstmals gefeiert. Zuvor wurde ein Landeserntefest ausgerichtet. Gastgeber in diesem Jahr ist Damelang. «Der Ort liegt am Rande des Naturparks Hoher Fläming. Damelang und die Gemeinde Planebruch verfügen über viele Vereine, die das Leben in den Dorfgemeinschaften aktiv mitgestalten.»