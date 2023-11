Berlin (dpa/bb) – Obwohl in der Innenverteidigung von Hertha BSC durch die Sperren von Toni Leistner und Marc Oliver Kempf die zwei Stammkräfte fehlen, ist Torhüter Tjark Ernst zuversichtlich. «Da ändert sich natürlich einiges, weil es jetzt andere, jüngere Spieler sind, die da vor mir stehen. Aber wir trainieren ja auch zusammen und sind eingespielt», sagte der 20-Jährige vor der Zweitliga-Partie gegen den FC Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/ Sky). «Das wird sich finden und dann werden wir das sehr gut lösen.»

Erste Gedankenspiele, wie die Umstrukturierung aussehen könnte, deutete sein Trainer Pal Dardai am Freitag bereits an. So sei Linus Gechter eine Alternative, wobei bei ihm noch nicht sicher wäre, ob er nach seiner Verletzung bereits fit für 90 Minuten ist. Ein Plus sei in jedem Fall, dass ihm mit Pascal Klemens und Marton Dardai zwei Akteure zur Verfügung stehen, die variabel einsetzbar sind. «Da können wir viel rotieren und öffnen. Das macht es für die Gegner viel schwieriger», sagte der Coach.

Wer genau spielen werde, wisse er noch nicht zu einhundert Prozent. «Ich habe eine Idee, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen», sagte der gebürtige Ungar.

Vor einem möglichen verstärkten Konkurrenzkampf mit Marius Gersbeck scheut sich Ernst nicht. «Das ist mir relativ egal. Ich konzentriere mich darauf, hier von Woche zu Woche meinen Job zu machen und für die Mannschaft ein starker Rückhalt zu sein», sagte der gebürtige Stuttgarter.