Berlin (dpa/bb) – Ein Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln ist in der Nacht noch einmal aufgeflammt. Insgesamt wurden bei den Bränden zwei Menschen verletzt – eine Person davon lebensgefährlich. In dem Gebäude habe es gegen 1.20 Uhr in der Nacht erneut gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Feuerwehrkraft sei beim Löschen leicht am Bein verletzt worden, vier Menschen seien vorsorglich betreut worden. «Derzeit ist die Brandbekämpfung abgeschlossen.»

Brand bricht im dritten Obergeschoss aus

Der Brand war am Donnerstagabend im dritten Obergeschoss eines Hinterhauses in der Sanderstraße ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf das Dach des Gebäudes über. Im Treppenhaus habe sich zudem viel Rauch gesammelt. Mehrere Wohnungen seien deshalb gewaltsam geöffnet und kontrolliert worden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.





Die Feuerwehr rettete vier Bewohner aus dem brennenden Wohnhaus, einen von ihnen mit lebensgefährlichen Verletzungen. Zu Beginn waren die Einsatzkräfte von deutlich mehr Verletzten ausgegangen. Die Feuerwehr war am Abend mit 118 Einsatzkräften und in der Nacht nochmal mit 95 Kräften vor Ort.