Hennigsdorf (dpa/bb) – Erneut haben ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte vor der Polizei-Einfahrt in Hennigsdorf Nägel auf der Straße verteilt. Den Beamten fielen die Nägel vor dem Polizeirevier in der Berliner Straße auf, ehe Fahrzeuge zu Schaden gekommen waren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach handelte es sich um 10 bis 20 Nägel. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Bereits am Vortag waren den Beamten Nägel auf der Straße aufgefallen, allerdings mit rund 100 deutlich mehr. Hinweise auf den oder die Täter hatte die Polizei zunächst nicht.