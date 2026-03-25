Hagenow (dpa) – Die Autobahn 24 wird im Westen Mecklenburgs sowohl Richtung Berlin als auch Richtung Hamburg erneut gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist die A24 nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft des Bundes ab Mittwoch 8.00 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag 10.00 Uhr voll gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke werde ausgeschildert: in Fahrtrichtung Hamburg ab der Anschlussstelle Wöbbelin und in Richtung Berlin ab der Anschlussstelle Hagenow. Autofahrer sind aufgerufen, ausschließlich diese Strecke zu nutzen. Wie schon bei vorhergehenden Vollsperrungen des Abschnittes in diesem Jahr sind Brückenbauarbeiten der Grund.



