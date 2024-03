Berlin (dpa/bb) – Einen Monat nach dem Tod des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny und parallel zu der Wahl in Russland wollen in Berlin am Sonntagmittag Tausende Menschen auf die Straße gegen und demonstrieren. Der Titel der Demonstration im Regierungsviertel und an der russischen Botschaft lautet: «Schluss mit Putin, mit Krieg, Lüge und Repressionen». Angemeldet sind bei der Polizei zweitausend Teilnehmer.

Nawalny war am 16. Februar in einem russischen Straflager gestorben. Am Freitag begann in Russland die umstrittene Präsidentenwahl für den Machterhalt von Kremlchef Wladimir Putin (71). Die Wahl, die Putin weitere sechs Jahre im Amt sichern soll, wird vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet.