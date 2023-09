Berlin (dpa/bb) – Klimaaktivisten haben am Freitagmorgen erneut mehrere Straßen in Berlin blockiert. Die Polizei sprach am Freitagmorgen zunächst von vier Aktionen in den Stadtteilen Schöneberg, Tempelhof und Prenzlauer Berg. An einigen Orten hätten sich mehrere Aktivisten auf der Fahrbahn festgeklebt, unter anderem in der Schönhauser Allee, Ecke Eberswalder Straße im Bezirk Pankow. Die Beamten sind vor Ort. Weitere Blockaden am Tempelhofer Damm und in der Hauptstraße in Schöneberg sind inzwischen wieder beendet, wie die Verkehrsinformationszentrale auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte.