Berlin (dpa) – In Berlin soll es auch in diesem Jahr wieder eine Silvesterfeier am Brandenburger Tor geben. Die Planungen hätten bereits begonnen, teilte eine Sprecherin des Senats mit. Angedacht ist erneut eine Party mit kostenlosem Eintritt, Feuerwerk und DJs. Zuvor hatten der «Tagesspiegel» und der «Berliner Kurier» darüber berichtet.

«Derzeit können noch keine konkreten Details zum Programm genannt werden», teilte die Sprecherin mit. Das Konzept richte sich nach der Silvesterveranstaltung im vergangenen Jahr. Auch diesmal werde die Kulturprojekte Berlin GmbH mit dem Projekt betraut.





Viele Jahre hatte es am Brandenburger Tor eine Silvestershow gegeben, die vom ZDF im Fernsehen übertragen wurde. Im vergangenen Jahr hatte der Veranstalter die Feier allerdings abgesagt, weil der Senat keine Fördermittel mehr bereitstellte.

Der Senat ließ als Ersatz dann selbst eine Silvesterfeier organisieren. Tausende Besucherinnen und Besucher konnten online kostenlose Tickets buchen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) äußerte damals die Hoffnung, aus der neuen Silvesterparty eine Tradition zu machen.

ZDF plant mit einer Quizsendung

Das ZDF sendete im vergangenen Jahr eine Silvestershow aus Hamburg. In diesem Jahr plant der Sender nicht mehr mit einer Silvestershow, sondern will eine Spezialsendung «Quiz-Champion» senden. Die Sendung wird von Johannes B. Kerner moderiert, Andrea Kiewel soll im Expertenteam mitwirken.