Groß Kreutz (dpa/bb) – In einem Großhandel für Obst und Gemüse in Groß Kreutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat es zum wiederholten Mal einen Polizeieinsatz gegeben. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Aus Mitarbeiterkreisen des Gemüsehandels hieß es, es seien verdächtige Substanzen bei der Eingangskontrolle gefunden worden. In der Vergangenheit waren bereits Kokain-Pakete in Obstkisten in dem Großhandel gefunden worden. Einen erneuten Drogenfund bestätigte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht. Das Areal wurde am Mittwoch weiträumig gesperrt, Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten das Gelände.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Polizei den Großhandel wegen eines möglichen Drogenfundes durchsucht. Dabei sei aber nichts Auffälliges gefunden worden, so eine Polizeisprecherin damals. Im September vergangenen Jahres hatte die Polizei in dem Großhandel rund 500 Kilogramm Kokain gefunden. Der Händler selbst informierte die Polizei, «nachdem bei der Anlieferung von Bananenkisten verdächtig aussehende Päckchen in der Ladung festgestellt wurden», wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Die Bananen dienten als Tarnung der Kokain-Lieferung.