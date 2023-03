Berlin (dpa/bb) – Die Polizei ermittelt wegen eines homophoben Angriffs auf zwei 23 Jahre alte Männer in Berlin-Schöneberg. Zwei Männer im Alter von 44 und 49 Jahren sollen das Paar am Montagabend vor einem Baumarkt in der Alboinstraße bedroht und homophob beleidigt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zuvor sollen die Männer das Aussehen und die Beziehung der 23-Jährigen negativ kommentiert haben. Daraus soll ein Streit entstanden sein, der dann eskalierte. Die Verdächtigen flüchteten in einem Auto, wurden aber wenig später von Polizisten gestellt. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz habe den Fall übernommen, hieß es.