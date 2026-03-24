Berlin (dpa/bb) – In einer Laube in Berlin-Neukölln ist am Montag ein toter Mann gefunden worden – Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. An der Leiche des 36-Jährigen wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft Verletzungen festgestellt. Demnach kann eine Fremdeinwirkung derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Nach dem Fund der Leiche am Nachmittag hatte die Feuerwehr die Polizei zu einer Kleingartenanlage in der Oderstraße alarmiert. Die Obduktion erfolgt laut Polizei noch heute. Die 8. Mordkommission des Landeskriminalamts leitet im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.



