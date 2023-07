Berlin (dpa/bb) – Gegen einen Berliner Polizisten wird wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt. Dem Beamten wird vorgeworfen, bei einem Einsatz im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg Anfang Juli elektronische Geräte unterschlagen zu haben, wie die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten. Demnach hatte er sie aus einem Rucksack genommen, den ein Mann zurückgelassen hatte, der den Park beim Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen hatte.

Dabei handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um eine Powerbank und einen Lautsprecher. Sie wurden am Montagabend bei einer Durchsuchung in den Privaträumen des Polizeibeamten sichergestellt. Auch Diensträume waren in diesem Zusammenhang durchsucht worden. Zuvor hatten das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin nach einem Hinweis eines anderen Polizisten die Ermittlungen aufgenommen. Sie dauern den Angaben zufolge an. Das gilt auch für die Prüfung disziplinarrechtlicher Konsequenzen für den Polizeibeamten.