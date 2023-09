Berlin (dpa/bb) – Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen einen ehemaligen Hochschuldozenten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Beleidigung eingestellt. Die Prüfung des Sachverhalts ergab keinen Anfangsverdacht, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Der Verfahren sei am 24. August eingestellt worden.

In einem offenen Brief hatten Unbekannte dem Ex-Dozenten der Humboldt Universität Mitte Juli sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen. In dem auf der linken Plattform «Indymedia» veröffentlichten Schreiben heißt es, der Beschuldigte missbrauche «seine Machtposition als Dozent und Vorgesetzter seit mehr als 20 Jahren». Den Anschuldigungen zufolge geht es um Fälle körperlicher sowie sexualisierter Gewalt. Außerdem habe sich der Mann in Vorlesungen «transfeindlich und rassistisch» geäußert. Der ehemalige Dozent hat sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Polizei hatte Anfang August von Amts wegen Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. Anzeigen waren bis Anfang dieser Woche keine eingegangen. Zum aktuellen Stand konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben.

Die Berliner Humboldt Universität hat dem Beschuldigten inzwischen gekündigt. Die Universitätsleitung sei davon überzeugt, dass eine weitere Beschäftigung des Mitarbeiters «den Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Humboldt-Universität nicht mehr zuzumuten» sei, hieß es vergangene Woche zur Begründung. Der Beschuldigte war seit Anfang August bis auf Weiteres freigestellt worden. Den Angaben zufolge hat der Mitarbeiter gegen die außerordentliche Entlassung geklagt.