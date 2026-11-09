Berlin (dpa) – Die gewaltsam getötete 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn und der mutmaßliche Täter kannten sich vor dem Verbrechen nicht. Das teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit Verweis auf die bisherigen Ermittlungen mit. Nach ihren Angaben handelt es sich um einen 22-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er ist demnach bislang nicht vorbestraft, der Justiz jedoch bereits bekannt: Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben seit Januar 2025 gegen ihn wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornographischer Inhalte ermittelt.

Der Mann wurde mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung in einem Haus im Osten Brandenburgs gefunden, in dem am Sonntagnachmittag auch die Leiche des Mädchens entdeckt wurde. Der 22-Jährige soll versucht haben, sich mit einer Schusswaffe zu töten, als Polizisten das Haus in Bad Freienwalde kontrollierten. Er befindet sich laut Staatsanwaltschaft in einem kritischen Zustand und wird intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt.





Todesursache nach Obduktion noch nicht geklärt

Unklar ist weiterhin, wie Lisa zu Tode kam. Laut Staatsanwaltschaft hat die heute durchgeführte Obduktion der Leiche noch keine klare Todesursache ergeben. «Zusatzuntersuchungen wurden in Auftrag gegeben», teilte die Behörde mit.

Tatort in Bad Freienwalde sicherten Polizisten heute weiter Spuren. Zudem wurde die Wohnung des mutmaßlichen Täters in Marzahn-Hellersdorf durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Dabei konnten potenzielle Beweismittel sichergestellt werden, wie es weiter hieß. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige alleine handelte. Es gebe bislang keine Hinweise auf Mittäter, hieß es.

Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt weiter zu den Umständen der Entführung und der Tötung.