Eberswalde (dpa/bb) – Die Polizei hat in Rüdersdorf bei Berlin ein Drogenlabor aufgespürt. Die Einsatzkräfte fanden am vergangenen Sonntag in einer Garage östlich der Hauptstadt verschiedene Substanzen, wie die zuständigen Behörden am Mittwoch mitteilten. Insgesamt durchsuchten die Beamten fünf Objekte in Berlin und Rüdersdorf. Sie stellten rund 1000 Gramm Marihuana, 800 Gramm Kokain und 23 Kilogramm Amphetamine sicher, die auch als «Speed» oder «Pep» bekannt sind.

Bei der Durchsuchung nahmen die Beamten drei tatverdächtige Männer fest, gegen die ein Ermittlungsrichter mittlerweile Haftbefehl erließ. Neben den beschlagnahmten Drogen wurden in der Rüdersdorfer Garage auch technische Anlagen und Chemikalien gefunden, die für die Produktion benötigt werden.

Der Razzia waren mehrmonatige Ermittlungen einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe vorausgegangen, die sich aus der Zollfahndung Berlin-Brandenburg und dem Landeskriminalamt Brandenburg zusammensetzt. «Solche Einsätze verdeutlichen den polizeilichen Ermittlungsdruck und tragen dazu bei, die verheerenden Auswirkungen illegaler Drogen auf unsere Gemeinschaft einzudämmen», sagte der Brandenburger Polizeipräsident Oliver Stepien.