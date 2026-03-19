Berlin (dpa/bb) – Für Auszubildende in Berlin und Brandenburg gibt es das Deutschlandticket ab dem Sommer zum ermäßigten Preis. Für 37,80 Euro im Monat ist es künftig erhältlich und soll für den gesamten Nahverkehr in Deutschland benutzt werden können, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitteilte.

Der Vorverkauf für Berliner Azubis beginnt demnach am 1. Juni, weil in der Hauptstadt laut VBB bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen wurden. In Brandenburg wird es voraussichtlich am 1. Juli 2026 losgehen. «Sicher ist, dass das neue Angebot rechtzeitig zum neuen Ausbildungsjahr 2026 für alle Azubis zur Verfügung steht», hieß es vom VBB.





Das Ticket können demnach Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Freiwilligendiensten und Berliner Anwärter in der Beamtenausbildung kaufen.

Berlins Verkehrssenatorin Ute Bondes (CDU) freute sich über die Entscheidung. «Meine Verwaltung und ich haben lange daran gearbeitet und dafür gekämpft.» Zugleich bedankte sie sich bei dem Land Brandenburg und der dortigen neuen Koalition, «dass es am Ende mit uns gemeinsam die Voraussetzungen dafür geschaffen hat.»