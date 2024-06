Hoppegarten (dpa/bb) – Erle mit Martin Seidl im Sattel hat das Diana-Trial auf der Galopprennbahn in Hoppegarten für sich entschieden. Das mit einer Siegquote von 4,5 notierte Duo verwies am Sonntag in dem mit 55.000 Euro dotierten Hauptereignis die von dem erst 18 Jahre alten irischen Jockey-Talent Billy Loughnane gerittene Lady Mary auf den zweiten Rang. Dritte in dem Zuchtrennen der Europa-Gruppe III über 2000 Meter für dreijährige Stuten wurde mit der Quote von 2,8 die favorisierte Egina mit Bauyrzhan Murzabayev.

Das Diana-Trial ist eine wichtige Vorbereitungsprüfung für den klassischen Preis der Diana im August in Düsseldorf. Erle und Seidl kassierten für den Sieg am vierten von acht Renntagen in Hoppegarten eine Prämie über 32.000 Euro.