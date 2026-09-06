Berlin (dpa/bb) – Die Linke-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, Elif Eralp, will in Berlin ein Gegengewicht zur AfD sein. «Dieser Tag markiert einen historischen Bruch, doch der Kurs der Geschichte ist noch nicht gesetzt», sagte Eralp am Abend.

«Ich will die Hauptstadt zum Ort der Hoffnung und Solidarität machen. Ich bin die Antwort auf Sachsen-Anhalt», so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Berliner Landesparlament, die Regierende Bürgermeisterin werden will.





Eralp will sich für ein bezahlbares Berlin einsetzen

«Ich weiß, dass viele Menschen auch in Berlin heute Angst haben. Aber ich möchte ihnen allen sagen: Ihr seid nicht allein», ergänzte sie. «Ich stehe für ein Berlin, in dem alle Menschen ein bezahlbares und sicheres Leben in Würde führen können, egal, woher sie kommen», sagte die Berliner Linke-Politikerin.

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF deutlich vorn. In Berlin wird am 20. September ein neues Landesparlament gewählt.