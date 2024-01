Berlin (dpa/bb) – Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger ist in Berlin-Kreuzberg wegen Körperverletzung festgenommen worden. Er soll am Mittwoch in einer U-Bahn der Linie 8 zunächst mit seinem Handy zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche gefilmt und dabei sexistische Kommentare gemacht haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dadurch sei es zum Streit gekommen. Als sich ein unbeteiligter 17-Jähriger einschaltete, um zu schlichten, soll der 21-Jährige zusammen mit zwei Begleitern auf ihn eingeschlagen haben. Am U-Bahnhof Kottbusser Tor sei der 17-jährige Helfer aus der U8 gestiegen und weggerannt.

Laut Polizei soll der Tatverdächtige den Jugendlichen auf der Mittelebene des Bahnhofs eingeholt, gegen eine Wand gedrückt und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben. Ein Kriminalpolizist in Zivil beobachtete den Vorfall und zog seine Dienstwaffe. Daraufhin sei der 21-Jährige zunächst geflüchtet, später jedoch festgenommen worden. Laut Polizei trug er Kokain bei sich.

Der 17-Jährige kam den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Die beiden anderen 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.