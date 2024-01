Potsdam (dpa/bb) – Das Sportministerium in Brandenburg sieht die Entwicklung des Leistungssports in der Mark «grundsätzlich positiv». Der Olympiastützpunkt Brandenburg habe im aktuellen Olympiazyklus 2021-2024 bereits jetzt mehr Medaillengewinne von Brandenburger Sportlern bei internationalen Meisterschaften verzeichnet als im vorherigen Olympiazyklus 2017-2020, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage. Auch die Gesamtzahl der Bundeskaderathleten im Land habe sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

Angesprochen auf die Fußballvereine Babelsberg 03, Energie Cottbus und Turbine Potsdam, erklärte die Sprecherin: «Selbstverständlich würden wir uns jedoch freuen, wenn Fußballvereine wie beispielsweise der FC Energie Cottbus zu früheren Erfolgen zurückfinden würde, da der Verein ein Aushängeschild des Landes Brandenburg ist.» Das Ministerium für Sport fördert den Leistungs- und Nachwuchsleistungssport im Land Brandenburg. Der Profisport als solcher wird nicht durch das Ministerium gefördert.