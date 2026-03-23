Briesen (dpa/bb) – Bewohner in Briesen (Mark) im Landkreis Oder-Spree müssen ihr Trinkwasser nicht mehr abkochen. Die Qualität entspreche wieder den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, teilte der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland mit. Demnach bestätigten Proben eine stabile Situation im Trinkwassernetz.

Das zeitweilig verunreinigte Wasser in Briesen war nach Angaben des Zweckverbandes örtlich begrenzt und konnte durch gezielte Spülmaßnahmen behoben werden. Die Situation werde aber weiterhin intensiv überwacht.





Betroffen waren laut einem Sprecher 200 bis 250 Haushalte in Briesen. Der Grund für die Verunreinigung war die Verbindung einer Eigenversorgungsanlage zum Trinkwassernetz.