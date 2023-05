Köln (dpa) – Die Regional- und Landesverbandspräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes haben eine Entschuldigung von DFB-Vizepräsident Hermann Winkler nach dessen umstrittenem Instagram-Post zum ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj angenommen. «Hermann Winkler hat sich ausdrücklich und aus meiner Sicht extrem emotional entschuldigt», sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann nach der Sitzung am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: «Diese Entschuldigung wurde aus Sicht der Konferenz entgegengenommen. Das haben alle einvernehmlich festgehalten.»

Ob Winkler nun noch Konsequenzen zu befürchten hat, ist offen. «Für uns ist das Thema abgeschlossen. Ob irgendjemand anders das auf eine Tagesordnung in anderen Gremien setzt, weiß ich nicht», sagte Zimmermann in Köln. Es habe aber unter den Regional- und Landesverbandspräsidenten auch Einigkeit in der Bewertung bestanden. «Jeder hat seine persönlichen Eindrücke geschildert, die weitgehend identisch waren», sagte Zimmermann: «Nämlich, dass dieser Post einfach nicht akzeptabel ist und eine rote Linie überschreitet. Da gab es keine zwei Meinungen.»

Winkler habe aber «klar formuliert, dass das ein Riesenfehler war und er sich der Ecke, in die er nun gedrängt wird, nicht zugehörig fühlt und so etwas nie mehr machen würde», sagte Zimmermann: «Dass er in dieser Situation aufgrund seiner Sozialisierung übermannt wurde». Der frühere CDU-Politiker Winkler hatte Selenskyj am Sonntag in einem Instagram-Beitrag als «ehemaligen ukrainischen Schauspieler» bezeichnet, ohne den Namen des ukrainischen Präsidenten zu nennen.