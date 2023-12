Potsdam (dpa/bb) – Das Verfassungsgericht Brandenburg entscheidet erst im kommenden Jahr abschließend über die Klage der AfD-Landtagsfraktion zum milliardenschweren Brandenburg-Hilfspaket. «Die Entscheidung ist für dieses Jahr nicht mehr vorgesehen», sagte eine Sprecherin des Verfassungsgerichts der Deutschen Presse-Agentur. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 werde dabei sicherlich berücksichtigt. Das Gericht in Potsdam prüft, ob das Karlsruher Urteil Folgen für das Brandenburg-Paket haben könnte, auch wenn es sich nicht um ein Sondervermögen handelt.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Übertragung von Corona-Milliarden auf den Klima- und Transformationsfonds – ein Sondervermögen – im Nachtragshaushalt 2021 für unzulässig erklärt. Damit fehlen dem Fonds 60 Milliarden Euro an Krediten. Die Richter in Karlsruhe entschieden auch, der Staat dürfe sich Notlagenkredite nicht für spätere Jahre zurücklegen. Dies hat der Bund aber in Sondertöpfen zum Beispiel für die Energiepreisbremsen getan, was zusätzliche Löcher in den Etat reißt.

«Auch wenn es sich nicht um ein Sondervermögen handelt, ist nicht auszuschließen, dass aus den Ausführungen auch Schlussfolgerungen auf die Brandenburger Rechtslage möglich sind», sagte die Sprecherin des Landesverfassungsgerichts.

Der Landtag hatte für 2023 und 2024 eine außergewöhnliche Notlage erklärt, damit über das Brandenburg-Paket bis zu zwei Milliarden Euro neue Schulden zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges aufgenommen werden. Davon profitieren beispielsweise Kommunen, Krankenhäuser und Kita-Eltern. Nach Angaben von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) werden mögliche Auswirkungen des Urteils aus Karlsruhe auf das Paket geprüft. Sie verwies dabei auf das Verfassungsgericht, das eine Klage der AfD-Fraktion gegen das Hilfspaket im Hauptverfahren prüft. Einen Eilantrag lehnte das Gericht im August ab.

Nach Ansicht der AfD-Fraktion hatte der Landtag die außergewöhnliche Notsituation zu wenig erklärt und nicht begründet, warum der Geldbedarf nicht mit Kürzungen finanziert werden kann. Das Verfassungsgericht hatte in seiner Eilentscheidung nicht ausgeschlossen, dass der Doppelhaushalt 2023/2024 mit neuen Schulden für das Brandenburg-Paket den Anforderungen der Verfassung an notlagenbedingte Schulden nicht in jeder Hinsicht entspricht.