Neuhausen (dpa/bb) – Wegen eines Kampfmittelfundes aus dem Zweiten Weltkrieg soll die A15 auf Höhe des Piesker Teichs am Freitag für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es sei erforderlich, «dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg eine entschärfende Sprengung vornimmt», teilte die Autobahn GmbH mit. Zwischen den Anschlussstellen Roggosen und Forst (Landkreis Spree-Neiße) werde die Fahrbahn in Richtung Berlin zwischen 9.00 und 10.00 Uhr gesperrt sein.