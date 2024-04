Birkenwerder (dpa/bb) – Nachdem am Mittwoch eine Diesellok bei Birkenwerder entgleist ist, dauern die Bergungsarbeiten sowie die Ermittlungen zur Unfallursache weiter an. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitag mitteilte, ist der Bahnverkehr zwischen Berlin und Oranienburg voraussichtlich noch bis Montagmorgen gesperrt. Demnach werden die IC-Züge zwischen Berlin und Rostock bis dahin weiterhin weitläufig umgeleitet, wie es hieß. Außerdem ist ein Ersatzverkehr mit Bussen für die entfallenen Züge der Regionalexpresslinie RE5 eingerichtet worden. Auch bei den entfallenen Regionalbahnlinien RB 20 und 32 müssen die Passagiere auf den Bus-Ersatzverkehr umsteigen.

Der Bahn zufolge waren am Mittwochabend Räder der Rangierlok beim Überfahren einer Weiche im Bereich des Bahnhofs Birkenwerder bei Berlin aus der Spur gesprungen. Dabei erlitt der Lokführer einen Schock, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ansonsten wurde niemand verletzt.