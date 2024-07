Berlin (dpa) – Englische Fußballfans haben es schon einen Tag vor dem EM-Finale in Berlin ordentlich krachen lassen. Unter anderem wurde am Samstagabend auf einer großen Kreuzung an der Friedrichstraße kräftig gefeiert, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Fans besuchten dort die zahlreichen Gaststätten und feierten auch auf den Straßen.

Auf Videos war auch eine Gruppe an behelmten Polizisten zu sehen. Genaueres zum Einsatz teilte die Polizei zunächst nicht mit. Nach Angaben der «BZ» feierten englische Fans auch an zahlreichen weiteren Orten in der Stadt, etwa am Alexanderplatz.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft trifft im EM-Finale ab 21.00 Uhr auf Spanien. In den Stunden vor dem Spiel werden zahlreiche Engländer am Breitscheidplatz und den umliegenden Straßen erwartet. Für die spanischen Fans wurde ein Treffpunkt am Hammarskjöldplatz an der Messe eingerichtet.