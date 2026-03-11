Potsdam (dpa/bb) – Für ihr besonderes soziales Engagement sind im Brandenburger Landtag 32 Kinder mit dem Anton-Adler-Preis ausgezeichnet worden. Sie alle hätten «etwas ganz Besonderes für die Menschen» in Brandenburg gemacht, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD). Die Kinder hätten sich in verschiedenen Bereichen wie genereller Hilfsbereitschaft, im Sportverein und dem Ehrenamt verdient gemacht.

So erhielten die Kinder etwa für den Einsatz bei der Wasserwacht, als «Müllpolizei» oder «ihre unerschrockene Art, die Welt zu entdecken», die Preise. Ein Mädchen wurde dafür gelobt, «Brücken für ein integratives Schulklima» zu bauen. Eine Gruppe von Schülern widmete sich dem Thema «Cybermobbing» mit einem eigenen Musikvideo, für das sie sowohl die Musik als auch den Tanz kreierten.





Ideen für Schule und Umwelt

Eine Sechstklässlerin aus Rathenow kam auf die Idee einen eigenen Nähkurs anzubieten. Auch kleine Umweltschützer, Künstler und Streitschlichter wurden ausgezeichnet. Sie erhielten neben den Glückwünschen der Landtagspräsidentin eine kleine Geschenktüte.

Der Adler ist das Wappentier Brandenburgs. Der Landtag hat deshalb ein Maskottchen mit dem Namen «Anton Adler» geschaffen.