Cottbus (dpa) – Aufsteiger Energie Cottbus eröffnet die neue Saison der 3. Fußball-Liga vor Heimpublikum. Die Brandenburger empfangen am 3. oder 4. August Arminia Bielefeld, wie der Deutsche Fußball-Bund bekannt gab.

In den Folgewochen müssen die Lausitzer gegen Dynamo Dresden, Neuling Alemannia Aachen und Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden ran. Die genauen Spielzeiten will der DFB in der nächsten Woche verkünden. Cottbus war zuletzt in der Saison 2018/19 in der dritthöchsten Spielklasse vertreten.