Viel los an diesem verlängerten Wochenende beim Karneval der Kulturen in Berlin. Und auch die Kleinen kommen beim Kinderkarneval der Kulturen auf ihre Kosten. Wir haben die besten Tipps und Events für Sie zusammengefasst.

Die Vorfreude ist riesengroß. Nach dreijähriger pandemie­bedingter Pause geht es endlich wieder los: Vom 26. bis 29. Mai gibt es beim Karneval der Kulturen die Möglichkeit, Musik, Tanz und Kulinarisches vieler verschiedener Länder kennenzulernen, mit Entertainment, rhythmischer Bewegung und Lärm – im positiven, zelebrierenden Sinne.

Kürzerer Umzug am Sonntag

Der Umzug des Karnevals der Kulturen fällt dieses Jahr kürzer aus als gewohnt. Start ist am Sonntag um 12 Uhr an der Gneisenau­straße/Ecke Zossener Straße. Der Weg führt dann über die ­Hasenheide bis zum Hermannplatz/Ecke ­Urbanstraße. Auch die Teilnehmerliste mussten die Organisatoren kürzen. Das Angebot wird aber trotzdem vielseitig, bekannte ­Gruppen wie Freak de ­l’Afrique, Colom­bia Carnaval e.V. oder Yaam sind dabei.

Wer also Chinesischen Löwentanz, Fasnachtsbläser aus Bern, brasilianische Samba und noch viel mehr erleben will, der begebe sich an die Umzugsstrecke und feiere mit. Mehr als 5.000 Akteure haben sich angemeldet.

Zeit für neue Konzepte

Und die Zukunft? Bisher fand das Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg statt. Ab 2025 nicht mehr, das Gelände wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Ebenso leiden die Organisatoren unter den erdrückenden Preissteigerungen des vergangenen Jahres, die Anwohner wiederum unter den Problemen, die mit dem Zusammentreffen großer Menschengruppen einhergehen, Müll und Lautstärke zum Beispiel.

Zeit für neue Konzepte also. Die Organisatoren schlossen sich mit Bürgern zusammen, um solche zu erarbeiten. An die 1.000 Menschen nahmen an dem Brainstorming teil. Das (wenig ergiebige) Ergebnis: Der Karneval der Kulturen soll an einem zentralen Standort in Kreuzberg bleiben, die Zahl der Besucher zudem nicht verringert werden. Außerdem soll die Veranstaltung ihren teils politi­schen Charakter behalten. Ob ein „Beinahe alles bleibt, wie es ist“ die Probleme löst, das wird sich zeigen.

Pfingstsamstag: Kinderkarneval der Kulturen

In der Pandemie schmerzlich vermisst, meldet sich nun auch der Kinderkarneval der Kulturen zurück. Der bunte Straßenumzug mit anschließendem Kinderfest ist auch Plattform, um sowohl auf Kinderrechte als auch auf junge Bühnentalente aufmerksam zu machen. Organisator ist die Kreuzberger Musikalische Aktion e.V. (KMA). Der Verein stellt den Kinderkarneval nun zum 27. Mal auf die Beine, betreut außerdem diverse Kinderbands, die bei dem Event auftreten, und bietet auch außerhalb des Karnevals viele kostenfreie musisch-mediale Projekte für junge Menschen an.

Wie aus vor-pandemischen Zeiten gewohnt, ist der Treffpunkt für den Kostümumzug wieder am Mariannenplatz (11.30 Uhr), anschließend geht es über den Rio-Reiser-Platz zum Görlitzer Park, wo am Nachmittag (ab 14 Uhr) das Familienfest steigt.

Demos geplant

Auch 2023 wird im Rahmen des Kinderkarnevals wieder von Kindern und Erwachsenen demonstriert: für mehr Spielflächen und mehr inklusive Spielplätze in der Stadt. Freizeiteinrichtungen sind mit einem Stand auf dem Familienfest vertreten, demonstriert wird aber vorher beim Umzug. Dort sind Redner geladen, etwa Mitglieder der Kampagne „Schulemussanders“. Auch Kinder und Jugendliche aus den Freizeiteinrichtungen werden das Mikro in die Hand nehmen.

Auf dem anschließenden Fest im Görlitzer Park gibt es neben der Musikbühne, auf der Kinderbands auftreten, auch eine Tanzbühne. Dort steigt ein rund zweistündiges Tanz-­Battle, anschließend treten verschiedene ­Schulen auf wie die „Flying Steps Academy“ aus Kreuzberg, die sich zeitgenössischen Stilen wie Hip-Hop, House oder Jazz Funk widmet. Außerdem mit dabei: die Tanzschule Vivace, die verstärkt Ballett anbietet, sowie Gruppen des Jugendprojekts BAFF – Bands auf festen ­Füßen aus Joachimsthal.

Auf einen Blick

Karneval der Kulturen 2023, Kreuzberg, Fest rund um den Blücherplatz: 26.–29.5., Fr 16–23 Uhr, Sa & So 11–23 Uhr, Mo 11–19 Uhr, Umzug: So 28.5., ab 12 Uhr, Start: Gneise­naustraße/Ecke Zossener Straße, www.karneval.berlin

Kinderkarneval der Kulturen 2023, Kreuzberg, Umzug: Sa 27.5., 11.30 Uhr, Mariannenplatz, Familienfest: ab 14 Uhr ­im Görlitzer Park (Kreuzberg), www.kma-kinderkarneval.de

Text: tip-Berlin