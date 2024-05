Potsdam (dpa/bb) – In der zu Ende gegangenen Grippesaison 2023/2024 sind 7584 Influenza-Infektionen in Brandenburg gemeldet worden. Das war deutlich weniger als in der vorherigen Saison, die üblicherweise den Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte Mai umfasst. 2022/2023 lag die Zahl bei 13 391 gemeldeten Infektionen, wie das Gesundheitsministerium Potsdam am Sonntag mitteilte. «Erklärt werden kann dies unter anderem mit dem Wegfall der gesundheitlichen Schutzmaßnahmen nach der Corona-Pandemie und damit mit einem gewissen «Nachholeffekt»», hieß es.

Der Verlauf der gerade abgelaufenen Grippesaison gleiche den Verläufen in den Jahren vor der Corona-Pandemie, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). In Brandenburg hatte ihr zufolge die Grippewelle in den ersten Wochen des Jahres 2024 ihren Höhepunkt. Dagegen setzte die Grippewelle in der Saison 2022/2023 schon im Herbst 2022 und damit ungewöhnlich früh ein, wie es in der Mitteilung des Ministeriums hieß.

Nonnemacher warb für die Grippeschutzimpfung. «Influenza ist keine harmlose Erkrankung. Deshalb ist es wichtig, die Angebote zur Grippeschutzimpfung auch in der kommenden Saison wieder rechtzeitig zu nutzen.» Der beste Zeitpunkt dafür sei im Oktober und November.